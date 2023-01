Metskits on Eestis levinud väikseim hirvlane. «Usun, et igaüks on seda kaunist ja arglikku looma ka looduses näinud. Suvel näeb neid harvem, kus neil on enam võimalusi varjuda kõrge rohu ja lehestiku sisse. Sügisel, kui lehed puudelt maha langenud, ja talvel, eriti lume taustal, on nad meie silmale paremini nähtavad,» sõnab Erika.