PÄEVAKÄPAD ⟩ Uue võimaluse ootel: Ida-Virumaalt päästetud vennad jäid kurval põhjusel hoiukodust ilma

Kuna neid kimbutasid ka tavalised õuekasside tervisemured, elasid nad lausa kolm kuud kliiniku pisikeses puuris, sest hoiukodupakkumisi lihtsalt ei olnud ega tulnud. Keda hirmutas Priidiku puuduv silm, kes ei tahtnud kahte kiisut koos võtta jne.

Viimaks siiski õnn naeratas ja koos nad kodutee jalge alla võtsid. Kõik oligi ilus pea kaks aastat, kuid aina süveneva allergia tõttu on pere sunnitud leidma kiisudele uue kodu. Praeguseks on juba pea pool aastat proovitud erinevaid ravimeid ja lahuseid, et kiisudest loobuma ei peaks, kuid asi ei parane kuidagi.

Priidik on selle duo alfa. Kui on eriolukord, näiteks majja saabub uus mänguasi, siis selgitab tema kõigepealt välja, kas kõik on ikka turvaline, ja kutsub ka Pärdi mängima. Priidik armastab ka teki alt varbaid otsida, et nendega siis mängida, ja kõik krõbisev on tema lemmik!

Pärt on pisut ettevaatlikuma iseloomuga. Tal läheb hetk aega, et inimest usaldama hakata. Õnneks on tal julgustuseks vend Priidik, kellega nad on nagu sukk ja saabas. Kui ta on juba inimesega harjunud, naudib ta väga sügamist ja kaisutamist.

Priidik ja Pärt soovivad loomulikult uude koju kolida koos, sest nad on sünnist saati elanud koos ja armastavad üksteist üle kõige. Mõlemale on tehtud kõik eakohased protseduurid ja nad asuvad Tallinnas.