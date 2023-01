AASTA LOOM 2023 ⟩ Saladuslik tegelane, keda on näinud vaid vähesed

Lendorav on liik, kellesse nagu ka looduskaitsesse on vastakat suhtumist. Oma elupaiganõudluse ja kaitsestaatusega on lendorav paljude vana metsa liikide katusliik ning suunab meid metsa jätkusuutlikumalt majandama. Selle liigi käekäik huvitab paljusid, kuid vaid vähesed on looma ennast näinud ja seetõttu on lendorava aasta eesmärk tutvustada selle saladusliku liigi elu.

Tegutseb pimeduses

Valdavalt öise eluviisi tõttu tegutseb lendorav metsas üldjuhul ajal, kui inimene seal ei liigu. Pesast lahkudes kaob loom puuvõrasse või kaugemale metsa, kust teda on peaaegu võimatu üles leida isegi jälgimisseadmete abil.

Loe ka seda: Aasta linnuks valiti kaunis merelind, keda ohustab väljasuremine

Ka päevasel ajal pole võras toimetavat lendoravat kuigi lihtne märgata, sest tema karvavärvus sulandub ühte haavakoore ja sellel kasvavate samblike omaga.

Lendorav on Kirde-Eesti pärisasukas. Just seal paiknevad tema teadaolevad leiukohad. Vaatamata sellele, et viimastel aastatel on lendorava asustatud pesakohtade arv tõusnud, on viimase sajandi jooksul liigi levila Eestis siiski järsult ahenenud.

Lendorav Foto: Tarmo Mikussaar

Just elupaikade vähenemine ja killustumine ning väike loomade arvukus eraldatud gruppides on põhjusteks, miks viimase liikide ohustatuse (punase nimestiku) hindamise järgi on Eesti lendorava asurkond kriitiliselt ohustatud.