Ootamatu kiirabi visiit tõi kassile 475-eurose arve

Pesaleidja hoolealune Blacky külastas 29. detsembril Loomade Kiirabi kliinikut. «Teame alati sinna minnes, et saame röögatu arve, kuid nii pisikeste organismidega tihti oodata ei saa ning tuleb pakkuda esmaabi, et looma aidata saaks. Niisiis neelasime hirmutunde alla ning teadsime, et Blacky vajab abi,» räägivad Pesaleidja vabatahtlikud.

Kliinikus selguski, et tõenäoliselt on tegu kalitsiviroosiga ning samuti on Blackyl vedelikupuudus tekkinud. Alustati vajaliku raviga, tehti koha peal süstid iivelduse ning valu vastu, ka antibiootikumi ning anti kaasa raviskeemi, et Blacky enesetunne paraneda saaks.