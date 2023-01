VIDEO ⟩ Kassi kõhust opereeriti välja 38 patsikummi!

Operatsioon viidi läbi Charlestonis asuvas loomakliinikus. Kass oli peale operatsiooni nõrk, kuid stabiilses seisus. «Juliet on rahuldavas seisundis, kuid teda toidetakse praegu väga ettevaatlikult sondi abil,» ütles Charleston Animal Society loomakliiniku juhataja Leigh Jamison. «Antud ummistus on põhjustanud maksahaiguse, mida me jälgime tähelepanelikult,» lisas ta.