PÄEVAKÄPP ⟩ Eutanaasiast päästetud Sanya pole 4 aasta jooksul omale kodu leidnud

Sellest sündmusest on möödunud juba üle 4 aasta ja Sanya ikka ootab oma kodu. Sanya on hästikasvatatud ja tagasihoidlik preili. Ei ole ta susiseja ega käpaga lööja. Sanya on uudishimulik ja tahab inimestega suhelda. Ta ootab rahulikult ja tuleb ka ligi, kui maiust pakutakse. Limpsib maiust julgelt sõrmeotsast ja küsib juurdegi: tuunikalapasteeti, kanapasteeti, maksapasteeti, lõhepasteeti, seda, teist ja kolmandat maiust. Nämm!

Sanya on väga veetleva välimusega mustvalge miisusümmeetrik: kõik valge on täpselt õiges kohas, õiges proportsioonis, kusagil pole valget liiga palju ega liiga vähe. Laubal on valge laik, mille järgi tunneb Sanya kohe ära. Pesaleidja ei jõua ära kiita Sanya head iseloomu. Ta on nii rahulik ja tasakaalukas kass. Äärmused ei ole tema teema. Kuldne, koju viiv kesktee aga küll!