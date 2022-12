PÄEVAKÄPP ⟩ Lõputu ootus: kaunis Alina pole 8 aasta jooksul suutnud omale päriskodu leida

Selle aja jooksul, mil Alina on Pesaleidja hoole all olnud, on ta teinud suuri edusamme ja samuti on tal ka sellel ajal palju katsumusi olnud. Nimelt esimesse hoiukoju saabus tüdruk tiinena - ta kasvatas tublisti üles oma pojad, kes nüüdseks on kõik oma kodudes. Siis aga pääses Alina õue, kus oli ligi pool aastat. Kui ta lõpuks tuppa tagasi sai, hakkasid teised hoiukodu kassid teda kiusama, seega pidi ta hoiukodu vahetama.