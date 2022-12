Hooaja esimesed karupojad on ilmavalgust näinud

Emaskaru piima rasvasisaldus on üle 10% ja seda toodab organism sügisel kogutud rasvavarude arvelt. Karupojad on piimatoidul ja peavad urineerima, aga suur taliuinakus emasloom saab nende «kantseldamisega» hakkama. Uurijad on talvituva pruunkaru veres tuvastanud nn talvehormooni (Hibernation Induction Trigger – HIT), mis takistab pooleaastase lamamise ajal suure looma lihaste atrofeerumist. Emaskaru ise ei söö, joo ega rooja taliuinaku ajal.