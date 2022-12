EBAÕIGALNE ⟩ Papagoil pea otsast rebinud mehe kohtuotsus šokeeris loomakaitsjat

Mullu jõulude paiku tungis joobes noormees läbi rõduukse oma pruudi korterisse ning asus seal omavolitsema. «Mehe vimm ja solvumine oli nii suur, et ta võttis puurist kaks papagoid ning rebis neil toore jõuga pead otsast. Eelkõige oli see suur šokk kolmele pisipõnnile, kes saabudes oma lemmiklinde enam eest ei leidnud,» vahendas loomapäästegrupi asutaja Heiki Valner toona lahti rullunud õõvastavaid sündmuseid.

Täna teatas Valner Loomaveebis, et lugu on oma lahenduse leidnud ja jõhkrutsenud mees peab järgmised neli aastat trellide taga veetma, kuid loomakaitsjale ootamatult mitte sugugi papagoi kallal vägivallatsemise pärast. «Tegemist on paraku liitkaristusega endiste pattude eest ja lindude tapmine oli nii tühine, et seda otsuses isegi ei mainitud,» tõi Valner välja.