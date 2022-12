ARMAS VIDEO ⟩ Vaata, kui luksuslikult elab kahepealine kilpkonn Janus

Janus, kellel on lisaks kahele peale kaks südant, kaks paari kopse ja kaks erinevat isiksust, ei oleks looduses kaua vastu pidanud, kuna ta ei saa kiskjate eest varjudes pead kesta sisse tõmmata. Õnneks on Genfi loodusloomuuseumi töötajad Janusele abikäe ulatanud ning koorumisest saati on ta veetnud oma elupäevad nende valvsa pilgu all. Muuseumi personal on veendunud, et 1997. aastal sündinud Janus on maailma vanim kahepealine kilpkonn.

Erilist roomajat toidetakse orgaanilise salatiga, samuti tehakse talle iga päev massaaži ja rohelise tee ning kummelivanne. Vormis püsimiseks käib Janus regulaarselt muusika saatel jalutuskäikudel ja sõidab eritellimusel valmistatud rulaga. «Ma arvan, et just tänu pühendumusele ja tähelepanule, mida Janusele anname, on ta oma kahe peaga täie elu ja tervise juures,» tõdes kilpkonnapoisi hooldaja.

Kahepealise Rooma jumala järgi nime saanud Januse elu pole aga päris täienisti meelakkumine. Kilpkonn on pideva jälgimise all juhuks, kui ta peaks ümber pöörama, mis võib lõppeda surmaga. Samuti pidi ta 2020. aastal üle elama põiekivioperatsiooni ning loomakese pead vajavad perioodilist ravi vaseliiniga, et need ei põhjustaks talle hõõrdudes valu.

Janusel on kaks isiksust, mis võivad aeg-ajalt segadust külvata. «Parem pea on uudishimulikum ja ärksam, sellel on palju tugevam isiksus. Vasak pea on aga passiivsem ja armastab süüa,» rääkis Januse hooldaja.