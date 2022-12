Maailma kõige armsam koer on täiesti pallikujuline

Mohu on Instagramis ja TikTokis kõrgelt hinnatud staarkoer, kellel on kokku üle 120 000 jälgija. Peremees postitab tema kohta tihti videosid ja fotosid ning tänulikud fännid on koerakesest vaimustuses. «Ma arvan, et peame hoiatama kõiki teadlasi, Mohu võib olla kõige ümaram asi Maal,» naeris üks fänn.