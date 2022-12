KAS OLED NÄINUD? ⟩ Videol Eesti metssigadest on TikTokis vaadatud üle 30 miljoni korra

«Hea meel on, et see video populaarseks osutus. Eks see oli paljude jaoks esimene kord sellist käitumist metssigade poolt näha. Mina ka polnud sellist käitumist ennem näinud,» kommenteeris Pihelgas suvel Lemmiku portaalile. «Suuremat rõõmu mulle tegi see, et üle nelja aasta sattusid minu rajakaamera ette jälle metssea põrsad,» lisas ta.