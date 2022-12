VIDEO ⟩ Väike kaamel, kes esimest korda lund näeb, reageerib sellele ülivahvalt

Väike kaamel on silmnähtavalt lusti täis, sest näeb esimest korda elus lund.

«Ta jooksis kitsede juurde, kes olid laudas kägaras, kuna neile ei meeldi märjaks saada, kuid ta viis nad kuidagi nii kaugele, et nad järgnesid talle kogu karjaga,» rääkis rantšo omanik Richard Murad. Kaamel keksib ja galopeerib värskes lumes ja on näha, et talve suudab nautida igaüks.