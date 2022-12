ÜKS MILJONIST ⟩ Haruldane vaatepilt: uksekella kaamera jäädvustas sarviheitva põdra

Tyra Bogert postitas video nii Facebooki kui ka TikToki, mida on praeguseks vaadatud üle 350 000 korra. Bogeri õemees postitas video ka oma TikToki, kus see kogus 18,6 miljonit vaatamist ja 2,6 miljonit meeldimist.

Bogert oli parasjagu oma õel külas, kui sai teate, et kaamera vaateväljas ukse läheduses on liikuv objekt. Minnes toimuvat üle kontrollima, nägi ta reaalajas, kuidas põder sarvi maha ajas.

Jätkuvideos on näha, et sarvede laius on umbes 125 sentimeetrit. Paar, kelle koduõue loom sellise meene jättis, kavatseb need sarved kodus seinale panna.