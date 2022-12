PÄEVAKÄPP ⟩ Haruldase ravimatu haigusega Delta on jõuludeks valmis ning soovib kingiks vaid seda...

Delta on iseloomult unistuste kass. Ta naudib paisid nii väga, et viskab kohe küliti ja laseb nurrumootoril tööd teha. Ta ka tuleb ja ronib tihti sülle, et lähedust saada. Teda saab ka ise sülle haarata ja nagu titte ringi tassida oma koduste tegevuste juures. Ta soovib inimese lähedust ja tähelepanu väga. No lihtsalt nii armas, et süda lõhkeb!

Deltal on aga mure, mille põhjuseni jõuti alles hiljaaegu. Nimelt ei tunne Delta ei oma saba ega oma põit. Tegu on ilmselt kunagise traumaga. See aga põhjustab seda, et Delta ei tunne kui ta urineerib, ning see juhtub juhuslikult. Pesaleidja vabatahtlikud arasid pikalt, et põhjus on lihtsam - põletik või muu ravitav mure. Aga kahjuks tema praegust seisu ravida ei saa.

Pesaleidja vabatahtlikud mõistavad, et see ei ole mingi meelis-olukord kellelegi. Aga äkki on kusagil keegi, kes kasvõi Deltat hoiukoju võtaks ja prooviks temaga toimetamist? Internetis on palju erinevaid kasse ja peresid, videoid ja lugusid, kuidas raskemates seisudeski kiisud täisväärtuslikku elu elavad. Kui kellelgi on see missioonitunne, siis ollakse väga õnnelikud nii hoiukodu-pakkujate kui ka kodu-pakkujate üle!