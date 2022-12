PÄEVAKÄPP ⟩ Miks keegi teda ei märka? Jõelähtmelt päästetud Marion ootab päriskodu juba mitu aastat

Marion on nelja aastane, tasase loomuga ja saab teiste kiisudega hästi läbi. Küll aga on kassitoa elu ja melu talle kui rahu armastavale kasslasele natuke liiga palju ja nii on ta enamasti pigem teiste pilkude ja paide eest peidus.

Kassituppa jõudmisest saati oli selge, et Marioni usaldus tuleb välja teenida. Maius ja tegelemine aitavad seda saavutada, kuid tasapisi. Siiski juhtub vahel nii, nagu juhtus Marioniga, et olude kokkulangemise tõttu toimub inimesega harjumine peaaegu üleöö.

Nimelt sai Marion endale külge kalitsiviiruse, mis on küll kole ja ebameeldiv haigus, kuid ravitav. Pika ravikuuri tõttu on Marionil aga tulnud inimestega mitu korda päevas kokku puutuda. Nii juhtuski, et tänu pidevale inimese tähelepanule ja hoolitsemisele ja silitamisele on Marionist saanud suur paide fänn. Seega on kindel, et kui vaid paisid jätkub, saab temast ka oma inimesele parim sõber!