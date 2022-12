Jõhvi kassikolooniast päästetud armas Nurri unistab päris oma kodust

Hetkel elab Nurri hoiukodus, kus ta on tõestanud, et tal on kõigeima klassi kassi kvaliteedimärk – Nurrile meeldivad paid, talle meeldib ise mängida ja ta saab väga hästi läbi teiste kassidega, aga pole liigselt pealetükkiv. Lisaks oskab ta ka ilusti liivakastis käia ja krõbistab meeleldi hammaste puhastamiseks ka kanakaela. Nurri armastab väga pikutamist ja ta lemmikkoht hoiukodus on kahtlemata voodi. No kas saaks veel ideaalsemat kassi olla?!