Kohutavast kutsikavabrikust pääsetud koerad aasta hiljem: loe, kuidas neil läheb

Kui Amy meile saabus, elasid meie kodus juba kaks koera: kääbuspinšer Mia ja linnukoer Grace. Nad mõlemad on algusest peale olnud Amy suhtes väga mõistvad ja kaastundlikud, õpetanud väikesele koerakesele eluks kasulikke oskusi. Traumeeritud, katkise hingega koerakese usalduse võitmine on olnud pikk ja keeruline teekond, kuid tasa ja targu, päev päevalt, samm sammult oleme Amy hirmudest ja põhjatust kurbusest võitu saanud. Nüüd näen ta silmades peegelduvat rõõmu, tajun iga päev – meie Amy on õnnelik. Temast on saanud mänguline ja terane särasilmne koerake, kes armastab uneleda oma pesas, mängida oma lemmikmänguasja – roosa lambakesega ning käia koos meiega külas ja metsas jalutamas. Suvel meeldis Amyle peesitada terrassil ja ujuda basseinis, uudistada koduhoovis linde, ämblikuid ja siile ning ajada taga päikesejänkut.

«Aeg on läinud meil väga pika harjumisega, aga see hool ja vaev on ennast kuhjaga ära tasunud. Demi on meie pere kõige kõigem sõber tänaseks päevaks. Ka on ta pere varasema teise neljajalgse sõbraga suurteks sõpradeks saanud - mängivad koos, magavad koos, jalutavad koos. Ühesõnaga nad on lahutamatud. Demi on hea õppija ja käitub väga viisakalt ja eeskujulikult, kõige selleni läks meil aga väga kaua aega. Ta küll hoidis algusest peale meie lähedusse ja kõndis kogu aeg järgi, aga enda lähedale ta väga pikalt meid ei lasknud. Otsustasime tal omas tempos harjuda lasta ja ei käinud talle peale. Tundsime rõõmu, et ta on uudishimulik, aga samas oli ka mure, et kas ta jääbki meist eemale hoidma. Täna on ta aga selline nunnupall meil - süles, kaisus kogu aeg ja pai on talle väga meeldima hakanud. Oleme väga tänulikud, et saime võimaluse Demile hoolt ja armastust täis kodu pakkuda.»