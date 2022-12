Seljavalude käes piinlev Lota vajab 900 euro suurust jõuluimet

Tavapärasel rutiinsel hambaarsti käigul sai tehtud kopsuröntgen ning juhuleiuna avastati, et Lota selgroog vajab tegelemist. Nimelt leiti selgroo lülide vahelt spondüloosi ehk lülide jäikuse koldeid ja lülivahede kitsenemist. Võib aimata, et see teeb Lotale ka liiga ning nii saab ta kord kvartalis valuravi, kuid see ei ole jätkusuutlik.