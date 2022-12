PILK PEALE! ⟩ Fotokonkursile saabus pilt eriti põnevast jõule ootavast loomast

Lugeja Kerli saatis konkursile fotod jõulumeeleolus taluloomadest, kus lammas nimega Sõber ja Vietnami rippkõhtsiga nimega Possu poseerivad päkapikumütsiga. Nemad pole aga sugugi perekonna ainsad loomad: esimesed viis utte, viis jäära ja viis talle muretseti endale 2019. aastal, praeguseks on lambaid koguni 150 ringis. «Meie elutempo on justkui kiirteel. Palju teha, aga aeg kaob koguaeg käest,» ütles Kerli, kes elab 3-lapselise perega Harjumaal Ardu kandis vanas talumajas, mida jõudumööda renoveeritakse.

Selle aasta kevadel osteti braama ja hõbe wyandotte tibud. «Kanade soov on mul koguaeg olnud. Aga kuna meil lauta veel ei ole, siis elama asusid nad auto suvilasse,» räägib naine nutikast lahendusest. See aga pole veel kõik! «Ei läinud kaua mööda, kui mu ema meile laadalt kolm parditibu tõi. Ja kõik elavad õnnelikult koos ja kurjust iseloomus ei ole. Muidugi sügisel ostsime ka dominante juurde – ikka munakanu. Nüüdseks munevad juba kõik.»

Kõige erilisem loom on ehk aga hoopiski siga – Preili Possu. «Tema tulek meie perre võttis ikka käed värisema, palju me temast ikka teame. Abikaasa soov oli endale saada must siga. Ühes talus ta nägi kui kift see tegelane on ja sealt sai kõik alguse. Lõpuks leidsime läbi tuttavate tuttavate, kust saada Vietnami rippkõhtsea põrsas, broneerisime ta ära ja ei jäänudki muud üle kui talle järgi minna.»