Sügisel korraldas Lemmiku portaal fotokonkursi , kuhu ootasime pilte sellest, mida lemmikud sügisel teevad. Silmapaistvamad fotod said ka autasustatud ning üheks võitjaks krooniti koer Krõll, kellega nüüd lähemalt tutvust teeme.

10aastane Krõll sündis Kaia ja Tõnu enda kennelis ning oli algusest peale väga aktiivne ja tragi. Oma nime sai multifilmi Krõlli järgi, kes tiirutas kohutava kiirusega. Väga kiireid tiire ümber teiste koerte tegi ka Krõll. Peagi aga ilmnes, et Krõlli kuulmine on ebatavaline. Kui pesakonna teised kutsikad läksid uutesse peredesse, jäi Krõll koju. Umbes aastaselt kadus tema kuulmine täielikult. «See ei ole takistanud teda huvitavat koeraelu elamast,» ütleb Krõlli pere. Vastupidi – Krõllil on tänu sellele hoopis eriline oskus ette näidata.