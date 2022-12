SÜDAMLIK ⟩ Pimedaks jäänud Sebastian elab hoolimata nägemise kaotamisest nagu kuninga kass

Nägemispuudega kassid ei ole varjupaikades just kõige populaarsem sihtrühm. Tihti jäävad nad oma kodu ootama väga kauaks, sest inimesed kardavad, et elu pimeda kassiga on raske. Pimeda kassi eest hoolitsemine ei ole aga sugugi nii keeruline, kirjutab Tartu Kassikaitse.

Kui vanahärra Sebastian Tartu Kassikaitse hoole alla jõudis, olid ta silmad nii halvas seisus, et kõige parem, mida arst teha sai, oli need eemaldada, et ta enam valu ei tunneks.

Kuigi pimeda kassi eest hoolitsemine võib kõlada hirmuäratavana, kuna ilmselt vähestel on see kogemus, on asi lihtsam, kui kõlab. Siiski, mõned nipid ja tähelepanekud on olulised. Anneli jagab oma trikke ja soovitusi, kuidas tema Sebastianit aitas uue koduga kohaneda, millised on väljakutsed ja kuidas nendega toime tulla. Loodame, et see julgustab sindki võtma nii vanemat kui ka näiteks pimedat kassi. Kassikaitses on praegu üks pime kass kodu ootamas.