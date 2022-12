PÄEVAKÄPP ⟩ Raskelt haige tänavakass Latte pääses viimasel hetkel eluga

Kui Latte MTÜ Kasside Turvakodu juurde saabus, tundus, et ta on juba kõigele käpaga löönud. Ning kes saaks teda süüdistada? Lattel pole kunagi olnud kodu ning turvakodu juurde saabus ta raskesti haigena…

Turvakodus Latte õppis just elu nautima, astus paikursustele, nautis silitusi ning võttis esimesed mängudki üles. Nüüd oli ju kõik hästi – turvaline peavari, täis toidukausid ja mõnusad mänguasjad. Aga siis… Järsku muutus Latte nukraks ja ei tulnud paitusi nautima ega mänge mängima. Loomakliinikus diagnoositi Lattel viiruslik kõhukelmepõletik, mis enamasti lõppeb kassidel surmaga. Vabatahtlikke tabas šokk ja ängistus. Pärast poolt aastat ravi loomakliinikus väljus aga Latte haigusest võitjana ning võib uhkusega öelda, et Latte on tõeline ellujääja.

Tema rasketel katsumustel ja ellujäämisel peab olema põhjus. Vabatahtlikud usuvad, et see tähendab, et Lattele on siin elus üks tore ja armas päriskodu, kus ta saab veel pikki aastaid elada ja nautida seda, mis seni pole osaks saanud – oma perekonda ja tingimusteta armastust.