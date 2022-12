KALLID ELUD ⟩ Kassipäästjaid lämmatab pea 30 000 euro suurune võlakoorem

Cats Help kirjutas oma Facebooki postituses, et abipalveid õues külmetavate kasside päästmiseks tuleb praegusel ajal lausa igapäevaselt: «Seis on hullem kui eelmisel aastal.» Kas on asi selles, et organisatsioon on vahepeal rohkem tuntust kogunud ja inimesed teavad, kuhu pöörduda, või on abivajavaid kasse õue rohkem tekkinud, on keeruline öelda, kuid abivajajaid tuleb justkui uksest ja aknast. Paraku on sellel oma hind.

Abivajajaid tuleb uksest ja aknast

MTÜ kõige võikam juhtum on Kallastest leitud sõbralik, kuid poolsurnud isane kass. «Kui esialgu olime arvamusel, et tal on käpaluu murdunud, sest ta hoidis seda veidra nurga all ning kuidagi kõveralt, siis ortopeedi juures Tartu Väikeloomakliinikus selgus, et nii see siiski ei ole. Mis on see põhjus, et käpp selline oli, ei oska öelda. Võimalik et mingi vana trauma,» kirjeldas MTÜ kassi seisundit.