Tervisega kimpus seeniorkass Kaspar vajab ligi 1000 eurot maksvaid uuringuid

Nii loovutati Kaspar Pesaleidjale ning õnneks leidis ta kohe ka hoiukodu, kes on tema eest väga hästi hoolitsenud. Hoolitsemise alla käib ka muidugi kliinikuvisiit ning nüüd ongi selgunud murekohad, mis vajavad täiendavaid uuringuid.

Eelmisel visiidil võeti Kasparilt biopsia maksast, pankreasest ja käärsoolest, sest vereproovid andsid alust arvata, et miskit on veidi valesti, kuid need olid korras.

Paraku aga avastati, et Kasparil on lümfid paistes ning see lisab kahtlust, et võib-olla on Kasparil lümfoom. Selle kinnitamine aga vajab üldnarkoosis biopsiat ja laborisse saatmist, kuid loodetavasti lükatakse see hirm ümber.

Õnneks tunneb Kaspar end praegu hästi ning tal pole pealtnäha mingeid vaevusi. Seega on narkoosi panemine võimalik ja see uuring on vaja kindlasti teha, et saaks teada, mismoodi edasi minna.

Senised arved ning eesootav arve on kogusummas 820€ ning see on Pesaleidjale väga suur väljaminek.