ÕUDNE JALUTUSKÄIK ⟩ Krokodill tappis lemmiklooma šokeeritud perenaise silme all

Traagiline rünnak leidis aset kolmapäeval 14. detsembril Barroni jõe kaldal ning loo teeb eriti kõhedaks asjaolu, et rünnak toimus väga ootamatult ja otse koera pereliikme silme all, vahendas väljaanne Daily Mail . Perenaise väitel hukkas krokodill suure koera vaid ühe ampsuga ning lohistas seejärel jõkke.

Kuigi koera perenaine on juhtunust šokis, tõi ta välja, et on tänulik, et ei jalutanud juhtunu ajal ise koeraga, sest sel juhul oleks tal kaasas olnud kaks väikest last, kes oleks võinud samuti krokodilli rünnaku ohvriks sattuda.