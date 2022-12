MAOPÜÜDJAD HÄMMINGUS ⟩ Floridas leiti koduhoovi põõsastest väga haruldane roomaja

Maopüüdjatest abielupaar Rhett ja Taylor Stanberry said Lõuna-Floridas kõne murelikult majaomanikult, kes nägi oma tagaaias suurt püütonit. Leidja kirjeldas roomajat kui suurt kollakasvalget madu, kes varitses põõsastes. Kui Rhett hädasolijalt mao pildid sai, oli ka tema hetkeks šokeeritud. «See on päris hull,» kirjeldas maopüüdja hetke, kui esimest korda pilte nägi. Kuigi maopüüdja sõnul polnud tegu püütoni vaid hiiglasliku albiinost boamaoga.

«See on kõige pirakam boa, keda ma kunagi näinud olen,» ütles madudega kogenud Rhett Stanberry YouTube'i videos. «Ma peaaegu isegi ei uskunud, et ta on päris.»