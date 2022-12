PÄEVAKÄPP ⟩ Sillamäelt päästetud Pierrot kaotas tänaval elades ühe oma kõrva

Pierrot oli väsinud. Väga, väga väsinud. Nii väsinud, et arvas, et enam ei jaksa. Tema kasukas oli määrdunud ja pulstunud, sügeles ja tegi nahale haiget. Tema kõrvad valutasid. Kuigi paremat kõrva enam ei olnud, see oli ära külmunud, siis seestpoolt olid mõlemad kõrvad ikka nagu tuld täis. Tema hambad tegid haiget ja silmad jooksid vett ja kipitasid. Ja kõht valutas. Ja ta oli lihtsalt nii väga väsinud.

Ta oli oma võsas elanud juba kaua. Mõned kaastundlikud inimesed tulid ja tõid süüa, aga muidu oli Pierrot täiesti üksi, hirmul ja õnnetu, januses suveleitsakus, kleepuvas sügisporis, jäises talvepakases. Ja viimanegi jõuraasuke oli temast lahkumas. Kuid Pierrot ei teadnud, et tegelikult ei olnud ta täiesti üksi ja mahajäetud.

Tema abitu ja kehv seis ei olnud tema toitjatele märkamatuks jäänud ja nad otsisid talle abi. Kui Pierrot Kassiabisse saabus, siis ta ainult magas, magas ja magas. Lõpuks oli ta kohas, kus oli soe ja turvaline. Isegi sööma minekuks ei jaksanud ta ennast üles ajada.

Nii hoidsidki kassiabilised toidunõu Pierrot' nina ees, et ta saaks süüa ja jõudu koguda.

Vaikselt hakkas Pierrot ennast paremini tundma ja ka tema määrdunud kollakas-musta kasuka värv alustas muutumist kenamaks must-valgeks.

Enesetunde paranedes taastus ka Pierrot' eneseteadlikkus - tegu on ikkagi parimates aastates kassiga, kes hoolimata raskest tänavaelust ei ole kaotanud väärikust ega enesest lugupidamist.

Piisavalt kosununa pidi Pierrot võtma käppade alla aga raske teekonna. Valjuhäälsetest protestidest hoolimata viidi ta arsti juurde läbivaatusele ja tulemus on kahjuks ootuspärane. Aastad kodutuna on jätnud oma jäljed ehk teisisõnu tavapärane tänavakassi komplekt: põletik, nohu, aneemia. Lisaks mõlema kõrva kuulmekäigus vohandid ja seen. Kõik kihvad murdunud ja osad hambad puudu.

Pierrot'd ootasid ees veel täiendavad analüüsid, pikk kõrvaravi ja lõpuks korralik hambatöö. See kõik on nüüdseks möödas ning kassike on nüüd valmis minema rahulikult oma uude koju, kus pensionipõlve nautida.