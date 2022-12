PÄEVAKÄPP ⟩ 13aastane Ats on valmis uue kodutee jalge alla võtma

Selle viimase püüdmise ajaks oli kass aga nii vaevatud, et ta saadi kätte. Ta oli täiesti pime, silmad mädaga kinni kuivanud ja ülikõhn. Ta kaalus vaid 1,9 kg – suure kondiga kassi kohta on seda ääretult vähe. Lisaks olid ka kõikvõimalikud parasiidid endid talle kaaslasteks sättinud...

Hoiukodus hakkas Ats taastuma ja on nüüdseks parimas vormis! Pärast ravisid, turgutusi ja silmaoperatsiooni on Ats imehästi taastunud! Nüüdseks kaalub härra 5 kg! Atsi veresuhkur on nüüd korras ja peale aastast ravi diabeediga ei pea ta enam ravitoitu sööma.

Ats on väga sõbralik inimesega – ta kutsub inimest enda juurde ja kõva «KURR» annab märku et Ats soovib pai ja lõua alt sügamist! Ja see on niiiiii mõnus, et kui paikätt tahetakse ära võtta, siis hoiab härra sellest oma suure käpaga kinni: «Ole kallis, tee veel paar paid, eks!» Ats jumaldab ka väga mängimist. Atsile sobiks pigem selline kodu, kus ta saab olla ainus lemmik. Ta on üksi toimetaja ja teiste kasside seltsi ta ei otsi.