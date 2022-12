Taanis maksis kassi hammustus noore mehe elu

Taanist Videbækist pärit mees käis 2018. aastal loomade varjupaigas vabatahtlikuna abis ning ühe kassiga tegeledes sai nimetissõrmest hammustada. Mõne tunni jooksul läks käsi nii tursesse, et paisus lausa kahekordseks. Haiglasse pöördunud mehel tuvastati hammustusest tekkinud raske infektsioon, mehe ema sõnul sai hammustuse käigus viga sõrmes asuv veresoon.

Kaks kuud tagasi suri Henrik hammustusest põhjustatud tüsistustesse. Seetõttu soovib pererahvas teisi hoiatada lootuses, et inimesed võtavad loomalt hammustada saamist tõsiselt. «Minge arsti juurde, see on oluline. Ära riski asjatult, minge laske ennast kohe üle vaadata,» andis endine naine edasi olulise teate, mis võib edaspidi kellegi elu päästa.