ETTEVAATUST ⟩ Surmalõks, mis võib lemmiklooma varitseda tuppa toodud jõulukuuse all

Sama põhimõte kehtib ka laualt toitmisega. Seltskonnas leidub ikka keegi, kes soovib looma hellitada, pakkudes talle midagi maitsvat oma taldrikult. Sellistel puhkudel tuleb vältida roogi, mis sisaldavad küüslauku, sibulat ja muud neljajalgsele mittesobivat. Kõige parem lahendus on, kui loomaomanik lepib eelnevalt seltskonnas kokku, et koerale laua äärest midagi ei antaks.

Leban toob välja, et on olemas loomadele mõeldud probiootikume sisaldavad toidulisandid, mille eesmärk on vähendada seedetrakti häireid ning tugevdada neljajalgsete soolestikku. Seda kinnitas ka Eesti Veterinaariakliinikumi tegevjuht ja loomaarst Jürgen Mitt: «jõulude ajal jõuavad meile kliinikusse tihti lemmikud seedehäiretega. Viimaste ennetamiseks oleks mõistlik aegsasti varuda probiootikume.» Üks lihtsasti kasutatav lemmikutele mõeldud probiootikum on näiteks Purina Pro Plan FortiFlora.

Kodu kaunistamisel arvesta loomaga

Toiduvälistest teguritest, mis võivad tekitada probleeme nii loomale kui ka tema omanikule, on näiteks erinevad dekoratsioonielemendid. Kõik tulukesed ja rippuvad kaunistused peavad olema korralikult kinnitatud. Kui loomal tekib soov neid uudistada, siis ei kuku dekoratsioonid maha ja ei teki mingit kahju. Lemmiku heaolu eesmärgil tuleb neid järelvalveta jättes kustutada kõik küünlad ja ühendada elektrililised kaunisused voolust lahti.

«Jõulukuusk on koduloomade suur lemmik – kassid püüavad selle otsa ronida ja seda närida, koerad võivad kuusejoogikausist vett juua. Sellised tegevused võivad lõppeda puu ümber kukkumise ja looma vigastustega. Et pühadekaunistustel ja lemmikloomadel oleks turvaline olla, püüdke loomale uut objekti tutvustada, jälgides tema käitumist veidi eemalt. Ühtlasi tasub hinnata kuuse stabiilsust – see peab olema kinnitatud nii, et loom ei saaks seda mänguhoos või möödaminnes liigutada ega ümber ajada,» lisas Leban.