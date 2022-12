TEEB HEAD ⟩ Anett Kontaveit aitab kurva saatusega loomi

Kuna lemmikloomade abistamine on Anett Kontaveitile väga südamelähedane, on ta varemgi koduta loomi toetanud. Möödunud aastal aset leidnud sarnase heategevusliku oksjoni kaudu kogus ta varjupaiga loomade heaks lausa 4565 eurot.

«Paraku satub varjupaika loomi, kes on varasemalt pidanud elama väga halbades tingimustes ja kelle tervislik seisund on kehv. Loodan väga, et heategevusliku oksjoniga kogunenud raha aitab tasuda nii mõnegi looma raviarveid ja seeläbi muuta nende elusaatust paremuse poole,» selgitas Anett Kontaveit.

«Varjupaikade MTÜ hoole all on hetkel 707 kassi, 48 koera ja 6 pisilooma. Kahjuks on üsna tavapärane, et tänavalt või halbadest pidamistingimustest meie varjupaika saabuv loom on haige või vigastatud. Mitmed neist vajavad operatsioone ja muid veterinaarprotseduure, mis võivad osutuda väga kulukaks. Tänu Anett Kontaveiti varasemale panusele oleme saanud terveks ravida ja uutesse kodudesse saata hulganisti loomi. Oleme ääretult tänulikud, et ta ka sel aastal meie hoolealustele abikäe ulatab,» kommenteeris Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.

Oksjon algab kolmapäeval, 7. detsembril kell 12.00 ja toimub Varjupaikade MTÜ Facebooki lehel, kuhu on üles riputatud kõikide esemete fotod koos kirjeldustega. Esemeid on kokku 12 ja panustamine toimub igale eraldi. Oksjon lõpeb teisipäeval, 13. detsembril kell 19.00. Oksjon on pikeneva lõpuga 5 minutit - võidab kõige kõrgem pakkumine.