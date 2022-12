PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib kassivabrikust päästetud pärsia kass Pipi-Lota

Pipi on aktiivne tegelane, kellele meeldib pai saada ja süles magada. Kui Pipile tuleb paisoov peale, nügib ta kõrvale kõik segavad tegurid, olgu selleks telefon või raamat.

Öösel poeb Pipi vaikselt voodisse kaissu ja nurrub. Pipi kasutab eeskujulikult liivakasti ja harjutab iga päev hoolega hiirejahti mänguhiirega, et olla valmis hiirejahiks oma kodus.

Pipi on steriliseeritud ja saanud ussirohtu.

Kui tunned, et üks ettevõtlik sülekiisu on sinu elust puudu, siis täida ära ankeet ja Sinuga võetakse peagi ühendust! Pipi-Lota läheb koju Cats Help lepingu ja loovutustasuga. Ankeedi saab täita SIIN.