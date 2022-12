JONATHAN 190 ⟩ Maailma vanim maismaaloom on kaotanud nägemise, kuid libiido on endiselt hea

Eakas loom elab koos kolme teise hiidkilpkonna Davidi, Emma ja Frediga. Kuigi vanuse tõttu on kilpkonn pime ja tema haistmine väga viletsaks jäänud, on kuulmine tal laitmatu. Guiness World Recordsi andmetel reageerib ta eriti hästi oma talitaja häälele.

Jonathani loomaarst Joe Hollins ütles Guinnessi rekordite raamatule, et loomal on endiselt piisavalt energiat, kuigi see sõltub ilmast. Soojadel päevadel lesib ta heameelega päikese käes, jahedamal ajal on aga kilbi sees peidus. «Siis võib ta ennast terveks päevaks lehtede või heina sisse peita.»