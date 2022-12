VERDTARRETAV AMET ⟩ New York pakub motiveeriva palgaga tööd ambitsioonikale rotipeletajale

Linnapea Eric Adamsi administratsioon avaldas mõned päevad tagasi tööpakkumise, et leida inimene, kes juhiks suuremahulist võitlust linnas elutsevate rottide vastu. Ametlik nimetus saab sellel inimesel olema «Näriliste tõrjumise projekti tegevjuht». Sotsiaalmeedias on ametikohta nimetatud juba rottide tsaariks. Palgavahemik on võimas, 120 000 kuni 170 000 eurot.

Kuulutuses on esitatud ametisse kandideerijale järgmised nõudmised: «Ideaalne kandidaat on veidi verejanuline, suudab leida lahendusi erinevate nurkade alt ja on enese suhtes nõudlik. Tema tööülesannete hulka kuuluvad andmete kogumine, tehnoloogilised uuendused, jäätmekäitluse haldus ning muu sellega seonduv.»

Kuulutus on humoorikas, kuid töö verdtarretav

New Yorki linnajuhid on püüdnud aastakümneid näriliste populatsiooni ohjeldada, kuid tulemused pole oodatud efektiivsust näidanud. Rottide nägemine parkides, kõnniteedel ja mujal linnas on viimasel ajal üha enam sagenenud.

Linnarotid on endise linnapea Bill de Blasio ajal puhtalt pääsenud miljoneid maksnud projektid,mis keskendusid tihedamale prügi äraveole ja eluruumide tõhusamale kontrollimisele. Linn käivitas ka programmi rottide lämmatamiseks kuiva jää abil.