PÄEVAKÄPP ⟩ Kaunis rohesilm Una on päris oma kodu oodanud juba 4 pikka aastat

Una on umbes 6-aastane emane kass, kelle kasukas imekaunilt hele kolmevärviline ja silmad rohelised. Una tegelikult on ja olnud teel inimesi usaldama, kuid stress on seda teekonda raskendanud. Kolimine on kassile suur muutus ning minnes kassitoast koju ning siis tagasi kassituppa, on ühele karvapallile raske. Nüüd ta teab, mida tähendab kodu, aga püsiv see kahjuks ei olnud. Seetõttu otsib Una kodu, kus talle antakse aega ja piiritut armastust, et ta jõuaks omas tempos harjuda.