Harjumaal toimunud traagilises õnnetuses hukkus 18 kana

2. detsembril kell 20.00 said Harjumaa päästjad teate, et Kose vallas Tammiku külas põleb abihoone, milles elasid lambad, jänesed ja kanad. Päästjate saabudes olid omanikud suuremad leegid ise maha saanud ning päästemeeskond viis läbi järelkustutuse ning teostas edasise ohutuse huvides ka kontrollavamised. Tulekahju likvideeriti lõplikult kella 20.35-ks ning kahjuks said selles hukka kõik 18 kana. Teised koduloomad õnnestus päästa. Esialgsel hinnangul võis tulekahju alguse saada küttesüsteemist, kuid täpne tekkepõhjus on alles selgitamisel.