LÕBUS VIDEO ⟩ Koer pani peremehe tõeliselt piinlikku olukorda

Austraalias Queenslandis üles filmitud videost, mida on nüüdseks vaadatud erinevatel sotsiaalmeediaplatvormidel sadu tuhandeid kordi, saab hea ülevaate, kui raske on jalutada koeraga, kui ta peremehega sugugi koostööd ei tee.

Elise-nimelise koera peremees Mr Cook rääkis väljaandele Daily Mail Australia, et Elsie ei pikutanud asfaldil mitte laiskuse pärast, vaid pigem on kangekaelse loomuse tõttu. Tol hetkel kartis koer koju tagasi minekut seetõttu, et oli koroonaaeg ning väljas liikumisele olid seatud karmid piirangud.