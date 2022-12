MÜSTEERIUM ⟩ Kaspia meri on kaldale uhtunud tuhandeid salapäraselt hukkunud hülgeid

Suur osa hülgekorjustest on leitud Lõuna-Venemaa Kaspia mere rannikult. Pole leitud märke, et nende surma oleks põhjustanud mõni kuritegu.

Kaspia hüljes on kantud ohustatud liikide nimekirja alates 2008. aastast. Venemaa, Aserbaidžaani, Iraani, Türkmenistani ja Kasahstani vaheline sisemeri on ainus koht maailmas, kus see hülgeliik elab.

Leitud hüljeste arv suureneb Foto: RU-RTR Russian Television via AP/Scanpix

BBC vahendab Kaspia mere keskkonnakaitseorganisatsiooni direktori Zaur Gapizovi sõnu, et kaldale uhutud hülged on hukkunud ligikaudu kaks nädalat tagasi. «Korjustel pole märke, et nad oleksid kalavõrkudes hukkunud,» teatas Gapizov.

Loomade hukkumise põhjus pole teada

Vene uudisteagentuuri Tass teatel on teadlased alustanud tööd imetajate hukkumise põhjuste väljaselgitamiseks. Korjustelt kogutud proovide tulemused valmivad kahe nädala jooksul.