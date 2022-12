ARVAMUS ⟩ Loomaarst hakkab otsustama minu lemmiku elu ja surma üle? Ei hakka ikka küll!

«Eutanaasia eelduseks on arusaam, et loomaarstidel on oskused ja teave looma kannatusi ära tunda, loomaarstide võimuses on loomade kannatuste vähendamine/kõrvaldamine,» väitis Toomet. Lubage vastu vaielda ja väidan, et loomaarstide tase on nii kõikuv ja ebaühtlane, et nii mõnegi tohtri juurde ei soovitaks ma isegi vihavaenlasel oma lemmikuga minna. Lisaks erineb ka kliinikute tehniline võimekus sedavõrd palju, et mõnedes pole isegi parema tahtmise juures võimalik pädevat diagnoosi panna. Ei hakka täna näiteid tooma ja jätan need tuleviku lugude tarbeks kui kitsa ringi loomaarstide taotlus konkreetselt seaduse kuju võtma hakkab. Meenutan, et väga suur osa Loomapäästegrupi patsiente on eelnevalt mõnes teises kliinikus üheselt surma mõistetud.