EESTIS HARULDANE ⟩ MTÜ Nähtamatud Loomad tahab puurist päästetud kanadele turvakodu luua

Detsembrikuine annetuskampaania on igal aastal olnud organisatsiooni kõige enam toetajaid koguv heategevusüleskutse. Sel aastal plaanib loomakaitseühendus rajada turvakodu puurikanalas hukkamisele mõeldud lindudele, et anda neile uus võimalus heades tingimustes elupäevad lõpuni veeta.

«Kui päästsime ühest Eesti suurimast puurikanalast 170 hukule määratud kana, nägime, kui suur hulk inimesi elas kaasa, et need linnud saaksid uutes kodudes rahulikult edasi elada. Loomade ja lindude heaolu, keda toidutoomises kasutatakse, on Eesti elanikele üha olulisem. Seda näeme ka toidukaupluste lettidel, kus kasvab vabapidamisest pärinevate munade osakaal. Turvakodu rajamisega saame päästa linnud julmast surmast ja rääkida avalikkusele, miks kõrgem heaolu nende tarkade lindude puhul oluline on,» kommenteeris Nähtamatute Loomade tarbijateadlikkuse koordinaator Brigitta Nõmmik.