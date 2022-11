UUS REKORD ⟩ Maailma vanimaks kassiks sai 26-aastane Flossie

«Ma teadsin algusest peale, et Flossie on eriline kass, kuid ma ei kujutanud ette, et jagan oma kodu maailmarekordi omanikuga,» rääkis kassi praegune omanik Vicki Green Guinnessi rekordite raamatu ametlikul veebisaidil. Vaatamata kõrgele eale ei ole Flossie kohevas karvas veel halle laike. Kuigi väärikas vanuses kassike näeb oma vanuse kohta suurepärane välja, on ta kurt ja kehva nägemisega. Peale nende hädade on Flossie igati hea tervise juures.