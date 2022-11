ŠOKK ⟩ Naine kulutas hiiglasliku summa operatsioonile, mille käigus eemaldati tema koera kõhust hulk sinna mittekuuluvaid esemeid

Bristolis elav koeraomanik Pip Johnson rääkis Briti meediale , et tema koera Ruperti tervis oli juba pikemat aega kehv, kuid ta ei suutnud kuidagi välja selgitada, mis võiks talle muret valmistada.

Kui aga tema lemmik ühel hetkel juuksekumme välja oksendama hakkas, sai selgeks, et ta vajab erakorralist operatsiooni.

Operatsiooni käigus said kirurgid koera kõhust kätte tennisepalli suuruse puntra, mis koosnes koguni 44 patsikummist.

Operatsiooni käigus said kirurgid koera kõhust kätte tennisepalli suuruse puntra, mis koosnes koguni 44 patsikummist.

Kuigi koeraga on nüüd kõik korras, said nii perenaine kui ka veterinaarid paraja šoki - kui tavaliselt neelavad koerad alla sokke ja aluspesu, siis nii tavapärased asjad nagu patsikummid on juba harukordsem nähtus.