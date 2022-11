Ukraina pommirahe alt pääsenud koer sattus Eestis haiglaravile

Korraks tundus, et Karatil on juba parem, sai kodusele ravile, kui paar päeva hiljem läks tema tervis taas väga kriitiliseks. Uus sõit kiirabisse tilgutite alla ja koerakse asus asus oma elu eest taas võitlema. Tema neerunäidud olid nii hullud, et masin ei mõõtnud ühte enam välja. Kuri haigus oli rünnanud neerusid. «Korraks oli juba tunne, et kui pommide alt küll pääseti eluga, siis leptosiproos armu ei anna ja Karat välja ei vea. Mingi ime läbi siiski hakka ravi vaikselt mõjuma ja praeguseks on tema seisund stabiilne,» sõnas loomakaitse liit.