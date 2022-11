ENNE JA PÄRAST FOTOD ⟩ Imelise muutumise läbi teinud Enzo tuli raskest haigusest võitjana välja

Esimest korda kirjutas Pesaleidja oma hoolealusest Enzost umbes aasta aega tagasi, kui tema seisukord tundus lootusetu. Pikalt ei olnud teada, mis neid õõvastavaid haavandeid ja löövet tema kehal tekitas. Lõpuks saadi diagnoosiks nahaseen, aga seda nii hullus vormis, et see oli isegi veterinaaride jaoks üllatav.

Pesaleidja palus oma sotsiaalmeedia jälgijate seast toona abi, et kassi ravi rahaliselt toetada. Paljud inimesed õnneks aitasidki ning nüüd vaadates neid enne ja pärast fotosid saab öelda, et sellest oli kasu.

«Olukord tundus lootusetu. Nii mõnigi inimene sõimas meid loomapiinajateks ja käskis Enzokese magama panna,» meenutasid Pesaleidja töötajad. «Aga Enzo on nagu Pesaleidja - me ei anna kunagi alla, kui näeme natukenegi lootust ja tulevikuks perspektiivi.»

Enzo karv on nüüd pehme ja siidine. «Ta on maailma kõige lahedam vanahärra, kes igal võimalusel tuleb sülle või rinna peale pikutama. Paid ja väntsutamised - kõik võtab vastu. Ta on imeline hing ja me ei kahetse mitte sekundikski, et andsime talle uue võimaluse!» kiidab Pesaleidja oma hoolealust.