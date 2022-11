EAKAS KODUOTSIJA ⟩ Rahulik Pontu vajab veidi aega, et inimest usaldama õppida

Keskmist kasvu Pontu on rahulik koer, kes alguses veidi võõrastab, aga kuna ta on ikka natuke uudishimulik ka, siis rahumeelse tutvusesobitamise järel oled ta usalduse võitnud ja Pontu on valmis sinuga sõbrustama. Eriti lahe on see, et Pontu tunneb paitamisest suurt mõnu ja kui keegi talle paisid jagab, siis on sõbrunemisprotsess kindlasti kohe palju kiirem.