VÄÄRIKAS IGA ⟩ Just nii vana on praegu maailma vanim elusolev kass

Flossie perenaine rääkis Guinnessi rekordite uudiste rubriigis , et hoolimata oma kõrgest east on Flossie mänguhimuline ja üsna hea tervise juures, kuigi ta on kurt ning näeb halvasti.

Ühendkuningriigis elaval kilpkonnamustrilisel hiirekuningal on elu jooksul olnud mitu kodu. Oma praeguse perenaise Vicki juurde jõudis väärtikas eas tegelane aga kasside varjupaigast. Oma elu esimesed kuud tänaval elanud kassil on elu jooksul olnud kaks pikaajalist perenaist, kellest esimese juures elas ta kümme ning teise juures 14 aastat. Mõlemad perenaised kahjuks lahkusid siit ilmast ning nii jõudis kass lõpuks varjupaika.

Kui Vicki Flossie varjupaigast võttis, teadis ta, et tegu on eaka kassiga, kuid siis polnud tal veel aimugi, et ta võiks olla koguni rekordi omanik. Perenaise sõnul armastab eakas lemmik üle kõige inimese lähedust ning ta julgustab teisigi loomasõpru seeniorkassidele kodu pakkuma, et nad ei peaks oma pensionipõlve nukralt varjupaigas veetma.