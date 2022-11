PÄEVAKÄPP ⟩ Tartumaal päästetud kassitüdruk vajab kiiremas korras (hoiu)kodu

Täpselt selline on praegu Liisa elu – ta näost on näha, kui väga ta tahaks tulla igale vabatahtlikule külje alla ja oma käpa (ja võib-olla hambaga) katsuda üle kõik inimese kehaosad ja eriti veel kõik need söödavad asjad, mis inimesel parasjagu käes on, aga ta lihtsalt veel ei julge.

Aga ta võiks kohe varsti julgema hakata, kui sina talle (hoiu)kodu pakuks! See on juba kõigile teada-tuntud jutt, et hoiukodus sotsialiseeruvad kassid kümneid kordi kiiremini kui kassitoas, kuid mõelge vaid, et kui Liisa on juba nii julge meie kassitoas, siis milline ta võiks veel oma kodus olla?! Kas ta teeks kõige kiiremini paikassiks saamise rekordi? Vii ta koju ja saa teada!