VÕIMAS KOGEMUS ⟩ Polaarmatkale tahab minna üle saja eestlase

Kuigi eestlaste võiduvõimalus on väike, on viimase kuue aasta jooksul jõudnud polaarmatkale neli eestlast, nendest kolm naist ja üks mees. Esimesena eestlasena jõudis Fjällräven Polar matkale 2014. aastal Katrina Schmickler. Toona turundusjuhina töötav Katrina oli enne polaarmatka käinud palju matkamas ja reisimas, kuid kelgukoertega polnud ta varasemalt kokku puutunud.

«Mäletan, et minu tiimikaaslasel oli enne polaarmatka romantiline unistus magada igal öösel lageda taeva all, aga kui olime pärast esimest pikka päeva tundrametsades müttamist lõpuks soojas telgis, õues oli mega tuul ja koerad ulgusid, siis naersime, et mitte mingil juhul ei tõsta jalga enam telgist välja. Oli päriselt ekstreemne ilm,» meenutas Katrina ja lisas, et Polaril käimine andis talle tunde, et ta on päriselt elanud.