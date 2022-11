Mille järgi koeraomanikud oma lemmikule nime valivad ja mis saab siis, kui selgub, et nimi loomale ei sobigi?

Mõni aeg tagasi otsustasin uurida, mis on Eestis tänapäeval kõige populaarsemad koeranimed. Selleks algatasin arutelu ligi 47 000 liikmega Facebooki grupis nimega Eesti koerainimesed.

Postitus osutus äärmiselt populaarseks, kogudes üle 200 kommentaari, kus koeraomanikud oma lemmikule nime panemise lugu jagasid. Kes teadis kohe peale vaadates, et see koer on selle nime nägu; kellel võttis nimepaneku protsess kauem aega, kes sai inspiratsiooni mõnelt kuulsalt raamatu- või multifilmitegelaselt. Iga nime taga peitus põnev ja eriline lugu.